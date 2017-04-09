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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۵۹

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان:

انواع کالای قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در قشم کشف شد

انواع کالای قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در قشم کشف شد

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش هفت میلیارد ریال در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کشف کالای قاچاق ۷ میلیاردی در قشم اظهار داشت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان‌های قشم، بندرعباس و پلیس دریابانی قشم، طرح برخورد با کالای قاچاق را در روستای «مسن» شهرستان قشم اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ۱۲ محل دپو کالای قاچاق را در این روستا شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آنجا سه میلیون و ۱۲۷ هزار نخ سیگار، هشت هزار و ۳۰۴ قلم انواع لوازم آرایشی، دو تن و ۱۰۰ کیلو گرم انواع میوه، ۶ دستگاه موتور قایق و چهار دستگاه پمپ مکنده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده هفت میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان داشت: با توجه با تأکید مقام معظم رهبری بر مبارزه جدی با کالای قاچاق، نیروی انتظامی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با این پدیده شوم مقابله کند و عموم شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

کد مطلب 3948045

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