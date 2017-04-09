انواع کالای قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به کشف کالای قاچاق ۷ میلیاردی در قشم اظهار داشت: در راستای مبارزه با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی استان با همکاری مأموران انتظامی شهرستان‌های قشم، بندرعباس و پلیس دریابانی قشم، طرح برخورد با کالای قاچاق را در روستای «مسن» شهرستان قشم اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ۱۲ محل دپو کالای قاچاق را در این روستا شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آنجا سه میلیون و ۱۲۷ هزار نخ سیگار، هشت هزار و ۳۰۴ قلم انواع لوازم آرایشی، دو تن و ۱۰۰ کیلو گرم انواع میوه، ۶ دستگاه موتور قایق و چهار دستگاه پمپ مکنده کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشف شده هفت میلیارد ریال برآورد شده است، عنوان داشت: با توجه با تأکید مقام معظم رهبری بر مبارزه جدی با کالای قاچاق، نیروی انتظامی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا با این پدیده شوم مقابله کند و عموم شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.