برداشت گندم در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری بیان داشت: سطح زیرکشت گندم در استان ۱۲ هزار و ۶۴۰ هکتار است و پیش بینی می شود از این سطح قریب به ۶۰ هزار تن محصول برداشت شود.

حیدری پوری افزود: به دلیل عملیات خاک ورزی ، بهره گیری از ارقام مرغوب و استفاده از سیستم های آبیاری نوین تولید امسال نسبت به سال قبل ۱۰درصد افزایش دارد. با توجه به اینکه عمده کشت زراعی استان به سبزی وصیفی اختصاص دارد. کشت محصولات مورد نیاز کشور از جمله گندم و کلزا در سال آینده در دستور کار قرار دارد.

حیدری پوری با اشاره به اینکه گندم تولیدی استان حدود ۳۵درصد نیاز استان را تامین می کند اظهار داشت : شهرستان های حاجی آباد ، رودان ، بستک ، پارسیان ، بندرعباس و میناب از مناطق مهم تولید گندم در استان هستند.

وی عنوان کرد: شیرودی ، چمران ۲، سیروان و مهرگان و دروم از مهمترین ارقام گندم کشت شده در هرمزگان می باشند.

این مقام مسئول اظهارداشت: امسال گندم معمولی باقیمت ۱۳۰۰تومان و گندم دروم با قیمت ۱۳۳۰تومان از گندمکاران خریداری می شود.

حیدری پوری گفت: عملیات برداشت گندم توسط ۸۰دستگاه کمباین انجام می شود. برداشت گندم در هرمزگان از اواخر فروردین ماه شروع و تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.