اتحاد برنا برای تثبیت صدر نشینی به مصاف سفیر آمل می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور در گروه یک جمعه ۲۵ فروردین با چهار دیدار دنبال می شود.

در مهمترین مسابقه آن تیم صدر نشین اتحاد برنا ورامین برای تثبیت صدر نشینی به مصاف سفیر آملی می رود که در دوبازی گذشته خود با یک تساوی و یک شکست تنها یک امتیاز به دست آورده و به لطف تفاضل گل بهتر در رده ششم جدول ایستاده است، اما از آن طرف شاگردان علی تاجیک در اتحاد برنا ورامین در دو بازی قبلی با اقتدار حریفان خود را شکست داده و با ۲ امتیاز اختلاف با تیم رده دوم، در صدر جدول جا خوش کرده اند.

در دیگر بازی این لیگ نیز تیم های رده دومی هیات کاشان و رده پنجمی مدافع حرم تاکستان مسابقه خواهند داد، هیات کاشان تا به حال در دو مسابقه قبلی بازنده نبوده است و یک بازی را برده و دیگری را مساوی کرده و حالا قصد دارد با شکست مدافع حرم تاکستان گامی بلند به سوی صدر جدول بردارد.

مسابقه سوم بین تیم های شهید سرخه ای شهر ری و شهروند نوین سورک برگزار می شود، شهروند نوین که از دو مسابقه قبلی خود یکی را برده و در دیگری بازنده بوده است اگر بخواهد در جمع مدعیان بماند چاره ای جز شکست شهید سرخه ای نخواهد داشت.

و اما در آخرین مسابقه تیم پر افتخار شهید منصوری قرچک که در این لیگ بسیار ضعیف عمل کرده و در قعر جدول جای دارد به مصاف پیمان شاهرود خواهد رفت که در بازی قبل از ورامینی ها شکست خورد و حالا در پی انتقامجویی از تیم دیگری از دشت ورامین است.