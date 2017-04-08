رژیم غذایی «یو یو» سلامت قلب را به خطر می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، رژیم غذایی «یو یو» به معنای به سرعت وزن کردن و بلافاصله بازگشت به وزن قبلی است.

به گفته دکتر اسریپال بنگالور، پژوهشگر ارشد در مرکز پزشکی لانگون دانشگاه نیویورک، «افرادی که به طورمنظم نوسانات وزنی ۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم را تجربه می کنند در مقایسه با افرادی که تغییرات وزنی شان کمتر از یک کیلوگرم است بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی، حمله قلبی، سکته و سایر مشکلات قلبی قرار دارند.

به گفته بنگالور، افراد دارای رژیم یویو دو برابر بیش از افراد دارای وزن نسبتا ثابت در معرض خطر مرگ، حمله قلبی یا سکته قرار دارند.

وی د ادامه می افزاید: «به ازای هر نیم کیلو تا یک کیلو تغییر در نوسان وزن، ریسک هر نوع بیماری قلبی-عروقی تا ۴ درصد افزایش می یابد.»

تیم تحقیق به منظور بررسی هرگونه تاثیر چرخه وزن بر سلامت قلب، داده های پزشکی ۱۰ هزار بیمار مبتلا به تصلب شریان را بررسی کردند.

این افراد به مدت ۴ سال تحت نظر بودند و پزشکان مرتباً شرایط سلامت و وزن بدن شان را ارزیابی می کردند.

محققان دریافتند افرادی که چرخه کاهش و افزایش وزن شان چشمگیر بود بیشتر در معرض بیماری قلبی، حمله قلبی، ایست قلبی، گرفتگی عروق، آنژین، سکته یا نارسایی قلبی قرار داشتند.

طبق نتایج مطالعه، ریسک مرگ این افراد ۱۲۴ درصد، حمله قلبی ۱۱۷ درصد و سکته ۱۳۶ درصد بالاتر بود.

محققان بر این باورند تغییرات قابل توجه در وزن فشار زیادی بر بدن وارد کرده و همچنین موجب ایجاد تغییرات هورمونی شده که بر قلب تاثیر می گذارد.