سیگار کشیدن موجب بروز بیماری های چشمی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با اشاره به اینکه سبک زندگی تاثیر زیادی بر بروز بیماری های چشمی دارد عنوان می کنند تحقیقات اثبات کرده است سیگار کشیدن موجب افزایش ریسک AMD و آب سیاه می شود.

به گفته محققان، سیگار کشیدن ارتباط بسیار زیادی با ابتلا به AMD، آب مروارید، آب سیاه، رتینوپاتی دیابتی و سندرم چشم خشک دارد.

همچنین متخصصان تاکید دارند افرادی که خود سیگاری نیستند اما در معرض دود دست دوم سیگار هستند نیز در معرض ابتلا به AMD قرار دارند. آب سیاه بیماری ای است که به عصب بینایی چشم آسیب می رساند، در حالی کهAMD موجب از بین رفتن مرکز میدان دید می شود.

مطالعات نشان می دهد از بین رفتن بینایی به علت سیگار کشیدن هیچ نشانه ایی مانند بسیاری از بیماری های دیگر چشمی ندارد، اما با یک معاینه مفصل می توان بیماری های چشمی در مراحل اولیه را قبل از از دست دادن بینایی تشخیص داد.

متخصصان هشدار می دهند افرادی که روزی بیش از ۱۰ نخ سیگار می کشند بالغ بر سه برابر افراد غیرسیگاری در معرض ابتلا به اب مروارید قرار دارند. همین رابطه هم بین آب سیاه و سیگار کشیدن وجود دارد.