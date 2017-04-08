عدم تاثیر مکمل های ویتامین E و سلنیوم در پیشگیری از زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، فردریک اشمیت، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کنتاکی آمریکا، در این مورد می گوید: «بعد از مصرف میانگین ۵ سال مکمل و بالغ بر ۱۱ سال پیگیری وضعیت افراد، ما شاهد بروز نمونه های جدید کمتر مبتلا به دمانس (زوال عقل) در بین مردانی که مکمل ها را مصرف کرده بودند در مقایسه با مردانی که این مکمل ها را مصرف نکرده بودند، نبودیم.»

به گفته وی، «براساس این نتایج، ما مصرف مکمل های ویتامین E یا سلنیوم را برای پیشگیری از زوال عقل توصیه نمی کنیم.»

طبق اعلام موسسه ملی سلامت آمریکا، سلنیوم یک آنتی اکسیدان ضروری است که در افزایش متابولیسم هورمون و همچنین حفاظت در مقابل عفونت و آسیب اکسایشی نقش دارد.

همچنین طبق اعلام این موسسه، ویتامین E برای تقویت سیستم ایمنی و حفاظت در مقابل آسیب سلولی موثر است.

از سوی دیگر آنتی اکسیدان ها می توانند به پیشگیری از آسیب به برخی سلول ها کمک کنند. تیم مطالعه امیدوار بود این خاصیت در مورد سلول های مغزی درگیر در زوال عقل هم صحیح باشد.

بین سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸، بیش از ۷۵۰۰ مرد در ایالات متحده در این مطالعه ثبت نام کردند. تمامی آنها ۶۰ سال به بالا بوده و هیچ یک سابقه مشکل نورولوژیکی، زوال عقل، آسیب جدی به سر یا مصرف مواد مخدر را نداشتند.

شرکت کنندگان به چهار گروه تقسیم شدند: گروه ویتامین E؛ گروه سلنیوم؛ گروه مصرف هر دو؛ و گروه دارونما (یا گروه کنترل).

دوز مصرف مکمل ها شامل ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین E و ۲۰۰ میکروگرم سلنیوم در روز بود.

در طول ۵ سال مطالعه، شرکت کنندگان در معرض تصویربرداری حافظه و گاهی آزمایش سلامت روان قرار می گرفتند.

در پایان مطالعه، ۳۲۵ مرد مبتلا به زوال عقل شده بودند. از بین این تعداد ۷۱ نفر متعلق به گروه ویتامین E، ۷۸ نفر متعلق به گروه سلنیوم، ۹۱ نفر متعلق به گروه تلفیقی، و ۸۵ نفر متعلق به گروه کنترل بودند.

به گفته اشمیت، «یافته های ما نشان داد مصرف این مکل ها تاثیری بر کاهش ریسک زوال عقل ندارد. بهترین شیوه کاهش ریسک زوال عقل داشتن فعالیت منظم ورزشی نظیر پیاده روی و رژیم غذایی سالم است.»