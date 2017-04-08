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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۴:۱۵

توصیه محققان استرالیایی؛

کاهش استرس روانی زنان با مصرف میوه و سبزیجات

کاهش استرس روانی زنان با مصرف میوه و سبزیجات

محققان توصیه می کنند زنان برای کاهش استرس روانی خود روزانه ۵ تا ۷ وعده میوه و سبزیجات مصرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه سیدنی، عادت به مصرف میوه و سبزیجات ریسک ابتلا به استرس روانی را تا ۲۳ درصد کاهش می دهد.

یافته ها نشان داد زنانی که روزانه ۳ تا ۴ وعده سبزیجات مصرف می کنند ۱۸ درصد کمتر در معرض استرس قرار دارند و زنانی که روزی دو وعده میوه مصرف می کنند ۱۶ درصد کمتر در معرض استرس قرار دارند.

بینه نگوین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم میوه و سبزیجات در زنان نسبت به مردان نقش حفاظتی بیشتری دارند و زنان بیشتر از مصرف میوه و سبزیجات بهره می برند.»

اگرچه به گفته محققان، مصرف میوه به تنهایی ارتباط قابل توجهی با احتمال بروز کمتر استرس ندارد. همچنین مصرف بسیار زیاد میوه و سبزیجات (بیش از ۷ وعده در روز) نیز هیچ ارتباطی با احتمال بروز کمتر استرس ندارد.

در این مطالعه، تیم تحقیق شامل بیش از ۶۰ هزار استرالیایی ۴۵ سال به بالا بود که میزان مصرف میوه و سبزیجات، فاکتورهای سبک زندگی و استرس روانشناسی در آنها اندازه گیری شد.

کد مطلب 3948061

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