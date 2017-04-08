ترامپ ۴۵ بار با حمله به نیروهای سوری اعلام مخالفت کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی فارسی گفتار و عمل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که دستور حملۀ اخیر به پایگاه ارتش سوریه را صادر و باعث کشته شدن دستکم ۵ کودک سوری شده، بسیار متناقض است.
ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود بارها با حملۀ آمریکا علیه نیروهای مسلح سوریه که با داعش میجنگند، مخالفت کرده و در شبکههای اجتماعی دستکم ۴۵ بار نوشته بود چنین اقدامی وضعیت را بدتر میکند.
با این حال، ارتش امریکا صبح جمعه (۱۸ فروردین) به دستور ترامپ حدود ۶۰ موشک توماهوک از ناوهایش در دریای مدیترانه به پایگاه الشعیرات متعلق به ارتش سوریه در استان حمص شلیک کرد و ۹ غیرنظامی را کشت.
ارتش سوریه این پایگاه استراتژیک را علیه تروریستهای داعش مورداستفاده قرار میداد. نیروهای داعش در پی این حملۀ امریکا، جان تازهای گرفتند و به شهر پالمیرا حمله کردند.
ترامپ آبان پارسال گفته بود تمرکز اصلی دولت وی بر برکناری بشار اسد، رئیسجمهور سوریه نیست بلکه بر مبارزه با داعش در این کشور خواهد بود.
وی در مصاحبهای با روزنامۀ والاستریت ژورنال افزود کمک به دولت دمشق در مبارزه با داعش باید هدف اصلی امریکا در سوریه باشد.
ترامپ پیشتر در پیامی توییتری نوشته بود: «روسیه میخواهد بر داعش فائق آید. ما هم همین را میخواهیم ... پس بگذاریم آنها این کار را در سوریه انجام دهند.»
وی همچنین سیاستمداران آمریکا که خواستار حمله به نیروهای دولتی سوریه شده بودند را افرادی «دیوانه» خوانده و در پیامی دیگر نوشته بود: «آنها (سیاستمداران جنگطلب امریکا) میخواهند جنگ جهانی سوم را بر سر سوریه به راه بیندازند. دیگر کافیست ... به جهنم، دیوانه؟»
ترامپ در توییت دیگری نوشته بود امریکا باید از «جهنمی» که در سوریه به وجود آمده دوری کند چرا که چیزی عایدش نمیشود.
وی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نوشته بود: «از بمباران سوریه غیر از بدهی بیشتر و احتمال یک جنگ طولانی، چه نصیبمان میشود؟ اوباما باید موافقت کنگره را (در اقدام نظامی در سوریه) بگیرد.»
در تابستان ۱۳۹۲ که زمزمههای مداخلۀ نظامی امریکا علیه داعش شروع شده بود، ترامپ توییتی با این مضمون منتشر کرد: «بگذارید اتحادیه عرب از سوریه محافظت کند. چرا این کشورهای ثروتمند عربی هزینۀ سنگین چنین حملهای را به ما نمیپردازند.»
ترامپ همچنین نوشت: «اگر اوباما به سوریه حمله کند و شهروندان بیگناه مجروح و کشته شوند. وجهۀ او (اوباما) و ایالاتمتحده خیلی بد خواهد شد!»
ترامپ در توییتی دیگر نوشته بود: «رئیسجمهور (اوباما) باید تأییدیۀ کنگره را قبل از حمله به سوریه بگیرد- چه اشتباه بزرگی اگر این کار را نکند.»
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