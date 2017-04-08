انجمن علمای یمن حمله آمریکا به سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انجمن علمای یمن تجاوز اخیر آمریکا به سوریه را محکوم کرده و مقابله با آمریکا و مزدوران آن در منطقه را خواستار شد.

انجمن علمای یمن همچنین این حمله را در راستای هدف قرار دادن ملت های بیدار منطقه از جمله مردم یمن و سوریه برشمرد.

گفتنی است که روز جمعه دو ناو آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه اقدام به شلیک ۵۹ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه کردند.

مسکو، تهران و دمشق این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت یک کشور مستقل برشمردند.

«عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در همین راستا تاکید کرد: تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات، نشانگر دستپاچگی این کشور و حمایت آشکارش از تروریسم است. این تجاوز آمریکایی ها، عزم و اراده سوری ها را برای مبارزه با تروریسم و گردآمدن پیرامون رهبری و ارتش سوریه افزایش می دهد.