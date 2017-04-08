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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۲:۲۵

انجمن علمای یمن حمله آمریکا به سوریه را محکوم کرد

انجمن علمای یمن حمله آمریکا به سوریه را محکوم کرد

«انجمن علمای یمن» در بیانیه ای حمله موشکی اخیر آمریکا به پایگاه «الشعیرات» در استان حمص سوریه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انجمن علمای یمن تجاوز اخیر آمریکا به سوریه را محکوم کرده و مقابله با آمریکا و مزدوران آن در منطقه را خواستار شد.

انجمن علمای یمن همچنین این حمله را در راستای هدف قرار دادن ملت های بیدار منطقه از جمله مردم یمن و سوریه برشمرد.

گفتنی است که روز جمعه دو ناو آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه اقدام به شلیک ۵۹ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه کردند.

مسکو، تهران و دمشق این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت یک کشور مستقل برشمردند.

«عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در همین راستا تاکید کرد: تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات، نشانگر دستپاچگی این کشور و حمایت آشکارش از تروریسم است. این تجاوز آمریکایی ها، عزم و اراده سوری ها را برای مبارزه با تروریسم و گردآمدن پیرامون رهبری و ارتش سوریه افزایش می دهد.

کد مطلب 3948066

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