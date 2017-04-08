استاندار «حمص» فعالیت مجدد پایگاه «الشعیرات» را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «طلال البرازی» استاندار «حمص» آغاز بکار مجدد پایگاه هوایی «الشعیرات» سوریه را که روز جمعه هدف حمله موشکی آمریکا قرار گرفته بود، تایید کرد.

در همین راستا، البرازی طی مصاحبه ای تاکید کرد که ارتش سوریه عملیات خود از این پایگاه هوایی را از سر گرفته است.

پیش از این مرکز موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان سوری اعلام کرد که جنگنده‌های ارتش سوریه بعد از حمله موشکی آمریکا به پایگاه «الشعیرات»، دوباره از این پایگاه برخاسته و اهداف تروریست‌ها را هدف قرار داده‌اند.

گفتنی است که روز جمعه دو ناو آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه اقدام به شلیک ۵۹ موشک به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص سوریه کردند.

مسکو، تهران و دمشق این حمله را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت یک کشور مستقل برشمردند.

«عماد خمیس» نخست وزیر سوریه در همین راستا تاکید کرد: تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات، نشانگر دستپاچگی این کشور و حمایت آشکارش از تروریسم است. این تجاوز آمریکایی ها، عزم و اراده سوری ها را برای مبارزه با تروریسم و گردآمدن پیرامون رهبری و ارتش سوریه افزایش می دهد.