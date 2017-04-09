افزایش ۲ برابری سقف استعلام مالیاتی سیستم بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه مالیات صادرکنندگان یک ماهه استرداد می شود، گفت: بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است.

وی با اشاره به تقدیم لایحه مالیات برارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح جامع مالیاتی نظام جامع اطلاعات مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا بتوان مودیان مالیاتی را شناسایی کرد و افراد جدیدی در زمره مودیان مالیاتی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه سازمان متبوعش درسال گذشته که سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتی در راستای حمایت از تولید، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود:اگر صادرکننده ای مدارک موردنیاز را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند، ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات آن اقدام می شود.

تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بدهی مالیاتی ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی به صورت پلکانی تقسیط شده است، یادآور شد: پیش فاکتور که در برخی ادارات مالیاتی به عنوان ملاک تشخیص بود، لغو شده است و مالیات تنها با برگه فروش انجام می شود.

وی تصریح کرد: در آخرین روزهای سال ۹۵ مصوبه ای در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مبنی براینکه اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان خوداظهاری ملاک دریافت مالیات باشد، تا گشایشی در فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی صورت گیرد.