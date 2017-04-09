قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید محمد صادق زاده افزود: در مصوبه وزارت نیرو آمده است با افزایش ظرفیت ها، قیمت های برق تجدیدپذیر کاهش یابد که برغم این مصوبه برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی تغییری در قیمت ها ایجاد نشده است تا بخش خصوصی با آرامش به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بپردازد.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: میانگین قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر ۴۰۰ تومان است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه مجلس و هیئت وزیران مصوبات خوبی در زمینه انرژی تجدیدپذیرها داشتند به گونه ای که تجدیدپذیرها استقلال خوبی پیدا کردند، گفت : بنابراین صورت حساب های غیر دولتی را با اطمینان می توانیم پرداخت کنیم چون ساختار تجدیدپذیرها از سایر بخش های انرژی مجزا شده و منابع مالی مستقلی از مجلس گرفته است که نویدبخش توسعه انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.

صادق زاده با اشاره به اینکه موفق شدیم پارسال مصوبه های مجلس و هیئت وزیران را اجرایی و قیمت های قابل قبولی از نظر بخش خصوصی و شرکت های خصوصی اعلام کنیم، گفت : خوشبختانه استقبال خوبی نیز برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر صورت گرفته است به گونه ای که تا پایان پارسال ظرفیت تجدیدپذیرها بالغ بر ۳۴۰ مگاوات بود و امیدواریم با اجرایی شدن قراردادهای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ظرفیت تجدیدپذیرها تا پایان سال ۹۶ به هزار مگاوات برسد که یک رکورد محسوب خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق گفت: از سال ۹۷ به بعد با توجه به استقبال بخش خصوصی و تامین مالی در این بخش می توانیم امیدوار باشیم هرسال هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی بخش تجدیدپذیر اضافه شود.

وی افزود: هم اکنون هزار و ۵۰۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق داریم که بیش از ۷۰۰ مگاوات آن از نوع خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و آبی کوچک است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

صادق زاده گفت : همه هزار و ۵۰۰ مگاوات قرارداد ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر با شرکت های ایرانی منعقد شده است که این شرکت ها تامین مالی ساخت نیروگاه را یا خودشان بعهده می گیرند یا با مشارکت شرکت های خارجی انجام خواهند داد.

وی با اشاره به استقبال زیاد شرکت های خارجی برای ساخت و سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر گفت : ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران خارجی در قراردادهای منعقد شده نداریم.