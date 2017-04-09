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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۵۱

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش خراسان شمالی:

۱۱ هزار و ۱۴۴ دانش‌آموز خراسان شمالی مشمول هدایت تحصیلی می‌شوند

۱۱ هزار و ۱۴۴ دانش‌آموز خراسان شمالی مشمول هدایت تحصیلی می‌شوند

بجنورد- معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش خراسان شمالی گفت: ۱۱ هزار و ۱۴۴ دانش‌آموز پایه نهم استان امسال مشمول هدایت تحصیلی هستند.

عباس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه هدایت تحصیلی باهدف کمک به هدایت متوازن دانش‌آموزان به شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس سیاست‌های توسعه کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: از این تعداد دانش‌آموزان مشمول هدایت تحصیلی در استان، پنج هزار و ۲۲۲ نفر دانش‌آموز دختر و پنج هزار و ۹۲۲ نفر پسراست.

سعیدی بابیان اینکه آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از دستگاه‌های متولی باید زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم کند تا مسیر رشته تحصیلی وزندگی شغلی بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای و استان مشخص شود، تصریح کرد: شناسایی و شناساندن استعدادها، توانایی، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان، کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان از اهداف اساسی این برنامه عملیاتی است.

وی افزود: هدایت تحصیلی زمانی خروجی خوبی خواهد داشت که بر اساس نیاز جامعه و نیاز بازار کار، مراکز تولیدی و صنعتی کشور باشد وقتی هنوز این نیازها در کشور محقق نشده یعنی هدایت تحصیلی در کشور ایده آل نبوده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش استان بابیان اینکه در خراسان شمالی در این زمینه مشکلاتی وجود داشته است که به دنبال رفع آن هستیم، افزود: هدایت تحصیلی باید متناسب بااستعداد دانش‌آموزان باشد و خانواده‌ها رشته‌ای خاص را به فرزندان خود تحمیل نکنند.

سعیدی گفت: والدین باید از طریق مدارس توجیه شوند و با اطلاعات و آگاهی کافی از مدارس، مراکز مشاوره و کارشناسان درزمینهٔ هدایت تحصیلی دانش‌آموزان اقدام کنند.

وی بابیان اینکه قبل از سال جدید کمیته پنج‌گانه در رابطه با بررسی هدایت تحصیلی در سطح شهرستان‌ها و استان تشکیل‌شده است، اظهار کرد: هدایت تحصیلی فرایندی است که دانش‌آموزان باید از همان سال‌های ابتدای تحصیل هدایت شوند.

کد مطلب 3948073

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