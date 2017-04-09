به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر مصوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آزمایشگاه رفرانس ملی تحقیق و تولید توبرکولین، مالئین و یونین و نیز آزمایشگاه تشخیص بیماری های مایکروباکتریایی دام این موسسه، تنها مرکز تشخیص مایکوباکتریوم در کشور محسوب می شود.

مصوری با اشاره به وجود آزمایشگاه رفرانس ملی تحقیق و تولید توبرکولین، مالئین و یونین و نیز آزمایشگاه تشخیص بیماری های مایکروباکتریایی دام در این موسسه افزود: این آزمایشگاه تنها مرکز تشخیص مایکوباکتریوم در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی سویه های مایکوباکتریوم بویس موجود در کشور در این آزمایشگاه جداسازی، کشت و شناسایی می شود، افزود: بر این اساس تعداد سویه های مایکوباکتریوم بویس، چگونگی پراکندگی آن ها در کشور و نیز تعداد این سویه ها در استان های مختلف مورد شناسایی قرار می گیرد.

رئیس بخش توبرکولین موسسه رازی با بیان اینکه این بخش تاکنون موفق شده مایکوباکتریوم را از آبزیان و حیات وحش از جمله گوزن، موش و سایر حیوانات در دامداری های آلوده جداسازی کند، خاطرنشان کرد: این آزمایشگاه تنها مرکز تشخیص مشمشه در کشور نیز محسوب می شود، در همین راستا در صورت وجود این بیماری در باغ وحش ها، این آزمایشگاه اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه توان تشخیص مشمشه در انسان را نیز دارد که تاکنون یک مورد جداسازی در سال های گذشته، از بدن انسان انجام داده است.

دکتر مصوری بیان کرد: نمونه های سل انسانی که از وزارت بهداشت ارسال می شود نیز در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه به این وزارتخانه ارسال می شود.