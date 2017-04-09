غلامرضا نعمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه گردشگری جفیر بخش مرکزی شهرستان گناوه از ظرفیتهای بینظیر گردشگری استان بوشهر است.
رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه گفت: در دهه گذشته مقرر بود طرحی به عنوان منطقه نمونه گردشگری جفیر توسط زنده یاد احمدیان ایجاد شود که متاسفانه با فوت وی منجر به فروش اراضی و قطع بیشمار درختان کنار و حذف پوشش گیاهی شد.
نعمتی تصریح کرد: احداث خانههای ویلایی بلند مرتبه و گسترده به ویژه در نوار ساحلی موجب تشدید قطع درختان واقع در تپه ماهورهای ساحلی در معرض چشم انداز ابنیه شده است.
وی خاطرنشان ساخت: علیرغم کاربری کشاورزی اراضی پایین دست و منابع ملی نوار ساحلی بر تداوم تعرضها روزانه افزوده میشود؛ به گونهای که امکان دسترسی به ساحل بکر صخرهای و درختان سایهگستر محدودتر میشود.
نعمتی متذکر شد: البته از مصوبات سفر ریاست جمهوری طرح دهکده گرشگری گناوه و این منطقه مد نظر بود که به واسطه تصرفات متعدد تاکنون آغاز عملیات اجرایی محقق نشده است.
وی تاکید کرد: فرودینماه جاری نظارهگر درختان قطع شده کهور و بید کشت شده توسط دوستداران طبیعت بودیم و کمترین انتظار از متولیان ورود جدی در جلوگیری از این اقدامات گستاخانه و مالکانه متعرضین و متصرفین منابع عمومی است.
نعمتی خاطرنشان کرد: انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت پیشنهاد نهال کاری مجدد نوار ساحلی را مطرح و آمادگی خود را در کمک به اجرای این طرح اعلام می کند.
رئیس انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت شهرستان گناوه گفت: این اقدام ضمن تقویت اکوسیسم طبیعی میتواند به عنوان مانعی طبیعی همگن و کم هزینه در برابر متعرضین عمل کند.
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