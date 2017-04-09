نقش دانشگاه فرهنگیان در اشتغال و تولید پررنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین دانش آشتیانی در دیدار نوروزی خود با خانواده دانشگاه فرهنگیان ضمن تبریک سال ۹۶ و تقارن آن با ماه مبارک رجب ابراز امیدواری کرد، این تقارن فرخنده مایه برکت و پیشرفت برای جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ بویژه در جامعه فرهنگیان باشد.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ به عنوان سال تولید و اشتغال، به نقش پر رنگ آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در اشتغال و تولید تاکید کرد.

دانش آشتیانی با تاکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در تولید و اشتغال خاطر نشان کرد: با تمرکز و پرداخت مناسب به مسئله نیروی انسانی می توان گفت این معضل قابل حل است.

وی با بیان اینکه در کشوری که نیروی انسانی کارآمد داشته باشد تولید نیز با کیفیت و قابل رقابت خواهد بود تصریح کرد: امروز برای رقابت در بازار جهانی می بایست به نیروی انسانی بها داد.

وزیر آموزش و پرورش، تربیت نیروی انسانی کارآمد را مرتبط با آموزش و پرورش کشور دانست و گفت: ما باید در آموزش و پرورش با برنامه ریزی خوب کاری کنیم که دانش آموز پس از فارغ التحصیلی از دوره دوم متوسطه آمادگی بازار کار را داشته باشد و نیازی به سرمایه گذاری برای کسب تخصص های بالاتر برای تولید و اشتغال نداشته باشد.

وی لازمه آمادگی دانش آموز برای بازار کار را برنامه ریزی در آموزش و پرورش به منظور ایجاد مهارت و شایستگی لازم در دانش آموزان عنوان و اظهار کرد: معلم و معلمان هستند که می توانند در فارغ التحصیلی نیروی انسانی کارآمد از آموزش و پرورش یاری دهنده باشند.

دانش آشتیانی با تاکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی امر تربیت معلم افزود: مسئله در گرو این است که در تربیت معلم معلمی پرورش یابد که بداند در کلاس درس تنها هدف، آموزش موضوعی نیست.

وی با اشاره به نگاه اقتصاد دانان بزرگ جهان به آموزش و پرورش به ویژه مقطع دبستان در توسعه یافتگی کشور و حرکت در مسیر توسعه خاطر نشان کرد: در بحث توسعه ای، مهم چگونه آموزش دادن است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه می بایست معلمان به صورت حرفه ای چگونگی را بیاموزند تصریح کرد: معلم در کلاس درس باید بداند هدف گذاری طرح درس و برنامه درسی چیست؟ و می بایست مهارت و شایستگی ها را در کلاس درس آموزش داده و تمرین کند.

وی در تشریح ارتباط هدف گذاری معلم در کلاس درس و تولید و اشتغال گفت: نیروی انسانی کارآمد می بایست با اعتماد به نفس و متفکر باشد تا نیاز بازار را تشخیص دهد و با آینده نگری و بازار یابی به تولید بپردازد که این جز با نحوه برخورد و آموزش مناسب معلم در مدرسه حاصل نخواهد شد.

دانش آشتیانی همچنین بر ایجاد نگرش مثبت در جامعه و نقش آن در کارامدی و تولید تاکید و اظهار کرد: نداشتن نگرش مثبت می تواند موجب افزایش نارضایتی و بی انگیزگی در جامعه شود که خود ناشی از شیوه تربیتی است.

وی با بیان اینکه نسلی که اکنون در این نظام تعلیم و تربیت فارغ التحصیل می شود بر نگرش ها تاثیر است، خاطر نشان کرد: باید بدانیم که ایجاد نگاه مثبت به تعامل معلم و برنامه مدرسه بر می گردد.

وزیر آموزش و پرورش داشتن نقش موثر در تولید و اشتغال را نیازمند زمان دانست و تصریح کرد: اهمیت نگاه و ماموریت ما به تربیت نسل آینده با این ویژگی در کنار برنامه ریزی های دیگر می تواند فارغ التحصیلانی به جامعه عرضه کند که بتوانند اشتغال داشته باشند .

وی در ادامه تاکید کرد: اهمیت دانشگاه فرهنگیان در این رابطه این است که با ریل گذاری درست معلمینی تربیت کند که بتوانند در کلاس درس این اهداف را دنبال و پیگیری کنند و وظیفه خود را در پرورش این ویژگی ها در دانش آموزان بدانند.

در ادامه این دیدار کارکنان دانشگاه فرهنگیان به بیان نقطه نظرات و پرسش های خود در خصوص روش ها و مسائل بومی گزینی دانشجو معلمان، لزوم تبادل اطلاعات و آمار میان آموزش و پرورش و دانشگاه به منظور ساماندهی نیروی انسانی، نوسازی و تجهیز کتابخانه های دانشگاه به منظور برخورداری دانشجومعلمان و معلمان، لزوم حمایت آموزش و پرورش برای اجرای طرح اصلح و اقامه کیفیت در خروجی های دانشگاه، محدودیت های منابع مالی و سرانه فرهنگی دانشگاه پرداختند.