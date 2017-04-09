با این قایق از سونامی و سیل جان سالم به در ببرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، کریس رابینسون طراح آمریکایی این قایق است که Tsunamiball یا توپ سونامی نام گرفته است. وی می گوید بعد از وقوع سونامی مرگبار سال ۲۰۱۱ در ژاپن به فکر ساخت قایقی افتاده که بتواند در زمان رخ دادن حوادث این چنینی جان مردم را حفظ کند.

این قایق بیشتر شبیه به یک محفظه کپسولی شکل کروی است که با توجه به شیوه طراحی خاصش امکان غرق شدن آن در زیر آب وجود ندارد. نکته جالب این است که طراح این کپسول نجات هیچ وقت سابقه دریانوردی یا راندن یک قایق را نداشته است.

قرار است موتورهای برقی و همین طور صفحات خورشیدی و باتری هایی به این کپسول نجات اضافه شوند تا سرنشینان آن بتوانند پس از پایان توفان به سمت ساحل یا مکانی ایمن حرکت کنند. همچنین سیستم ناوبری و هدایت اختصاصی در این قایق نصب می شود. سرعت حرکت این قایق پایین است ولی از قدرت مانور کافی برای نجات جان افراد برخوردار است.