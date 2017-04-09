برلین در حمله هوایی به سوریه سهیم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، « اورزلا فون درلاین» وزیر دفاع آلمان با اعلام اینکه برلین در حمله احتمالی هوایی به سوریه شرکت نمی کند، اظهار داشت: نیروهای آلمان در عملیات جستجو و شناسایی نیروهای داعش فعالیت خواهند داشت، اما این به معنی حمله به سوریه نخواهد بود.

وزیر دفاع آلمان با اشاره به آمادگی برلین برای مشارکت در مقابله با داعش خاطرنشان کرد: برلین 6 فروند هواپیمای تورنادو در اختیار نیروهای ائئلاف گذاشته که در پایگاه هوایی «اینجرلیک» ترکیه که مورد استفاده پیمان ناتو است، مستقر هستند.



گفتنی است بامداد روز جمعه ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.