بودجه عمرانی ایلام به ۵۰۹ میلیارد تومان رسیده است

رحمت الله قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه عمرانی استان نسبت به سال گذشته ۸۶.۴ درصد افزایش داشته است و این اقدام حاصل پیگیری های مسئولان و نمایندگان استان است.

وی افزود: بودجه عمرانی استان با این افرایش رقمی در حدود ۵۰۹ میلیارد تومان است.

قیصوری عنوان کرد: سهم استان از سه درصد بخش نفت و گاز یعنی ۳۰ میلیارد تومان به بیش از ۹۵ میلیارد تومان افزایش یافته و در واقع یعنی ۲۱۷ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به اختصاص ردیف بودجه ای اربعین به استان ایلام در بودجه ۹۶ اشاره کرد و افزود: این ردیف بودجه ای با تلاش و رایزنی استاندار ایلام اختصاص یافته و امیدواریم در سال های آینده نیز تداوم داشته باشد.