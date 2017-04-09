کنگره بین المللی پیامبر اعظم (ص) در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان با اشاره به برگزاری دومین کنگره بین المللی پیامبر اعظم (ص) بر انجام چنین برنامه هایی در سطح ملی و منطقه ای تاکید شد.

محمدرضا فتوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان در این دیدار با استقبال از برگزاری چنین برنامه هایی در جهت معرفی الگوهای اخلاقی پیامبر مکرم اسلام (ص) گفت: برنامه ها و فعالیت های مختلف برای معرفی سیره رفتاری و اخلاقی پیامبر اعظم (ص) بسیار پسندیده و مورد نیاز جامعه است.

وی ادامه داد: برپایی کنگره پیامبر اعظم (ص) به میزبانی کرمان باعث خوشحالی است و از برپایی آن استقبال می کنیم.

محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این دیدار گزارشی از روند برپایی دومین کنگره پیامبر اعظم(ص) ارائه کرد.

محمد ابدالی تکلو مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان؛ پاسداشت مقام و منزلت پیامبر عظیم‌ الشان اسلام (ص) و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و مناسبتی مساجد به ویژه کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از اهداف برپایی این کنگره عنوان کرد.

دومین کنگره بین المللی پیامبر اعظم (ص) چهارم اردیبهشت با حضور چهره های شاخص ملی و بین المللی به میزبانی کرمان برگزار خواهد شد.