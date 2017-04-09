چرا سرپرست باشگاه پرسپولیس فصل قبل افشاگری نکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری بعد از شکست تیمش در آبادان اظهاراتی جنجالی داشت. وی در این سخنان پرده از یک اتفاق در فصل گذشته بر می‌دارد و به نوعی تلویحی تهدید به افشاگری می‌کند.

در حالی که پرسپولیس در آن مقطع از نزدیک ترین تعقیب کننده در جدول ۹ امتیاز فاصله داشت، مدیر این باشگاه گفت: «من خطاب به هواداران تیم‌مان می‌گویم با وجود اختلاف ۹ امتیازی که با تیم دوم جدول داریم،‌ امید به قهرمانی نداشته باشند. همانطور که سال قبل عنادی در کار بود و با اشتباه‌های داوری نگذاشتند به حق‌مان برسیم و قهرمان شویم، الان هم روی به کارهایی آورده‌اند تا پرسپولیس نتیجه نگیرد. سال قبل به هر نحوی شده اشتباهات داوری را علیه تیم ما رقم می‌زدند، امسال هم این اتفاقات تکرار شد.

نتیجه فوتبال باید درون زمین و جوانمردانه رقم بخورد. سال قبل بیرون از زمین فوتبال نتیجه را رقم زدند و اجازه ندادند قهرمان شویم و امسال هم همین کار را می‌کنند و نمی‌خواهند پرسپولیس قهرمان شود. گویا صدرنشینی ما و اختلاف امتیازی‌مان با تیم دوم باعث ناراحتی برخی‌ها در فدراسیون فوتبال شده است. یادم می‌آید سال قبل که آقای تاج رییس سازمان لیگ بود با من تماس گرفت و گفت علیه اشتباه‌های داوری موضع بگیرید چون من هم اشتباه‌ها را می‌بینم اما الان چرا این اشتباه‌ها را نمی‌بینند؟»

بیان این نوع اظهارات از سوی طاهری می تواند نشان دهنده کتمان حقیقت از سوی او در فصل گذشته باشد. یعنی او فصل گذشته از وقایعی در پشت پرده اطلاع داشته و بنا به دلایلی آن را کتمان نموده و حالا بعد از گذشت یک سال از آن وقایع، تهدید به افشاگری می نماید.

این در حالی است که براساس بند یک ماده ٢١ مصوب ٢٠١٢ و شق الف و ب ماده ٦ قانون اخلاق فیفا ، طاهری باید مطابق تاکید قانونی مقررات اخلاقی فیفا، مواردی که در این مصاحبه در خصوص آن تهدید به افشاگری کرده است را همان زمان به اطلاع مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌رساند و در این راه قصور کرده و به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است.

مطالب عنوان شده از سوی طاهری به معنای «کتمان حقیقت» بوده و می‌بایست با استناد به ماده ۶۲ آئین نامه انضباطی فیفا مصوب ۲۰۱۱ و ماده ۲۱ قانون اخلاق فیفا مصوب ۲۰۱۲ با محرومیت مواجه شود.

حال باید دید که آیا در آستانه قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر این اتفاق برای مدیر این باشگاه خواهد افتاد یا خیر.