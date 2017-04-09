نقدینگی بهمن ۹۵ به ۱۲۱۱هزار میلیارد تومان رسید/رشد دوباره نقدینگی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی جداول گزیده آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۹۵ را منتشر کرد، بر این اساس نقدینگی در بهمن ماه به ۱۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم نسبت به بهمن ۹۴ حدود ۲۴.۱ درصد و نسبت به اسفند ۹۴ حدود ۱۹.۱ درصد رشد داشته است.

در این میان سهم پول حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۲۳.۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال ۹۴ هم ۱۱.۴ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه سال قبل از آن، ۲۴.۲ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۲۰.۲ درصد رشد داشته است.