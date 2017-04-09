قاتل زن تاجر چینی در قشم دستگیر شد/کشف جسد مقتول در چمدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر دستگیری قاتل زن چینی در استان بیان داشت: یک زن تبعه کشور چین در شهر درگهان از توابع شهرستان قشم به تجارت و فعالیت های اقتصادی مشغول بود که به ناگهان مفقود می شود و چند روزی در محل کار حاضر نمی شود. عدم حضور وی باعث نگرانی همکارانش در بازار می شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: پس از اعلام مفقودی زن تاجر چینی در جزیره قشم ماموران نیروی انتظامی و آگاهی شهرستان قشم اقدام به آغاز تحقیقات می کنند.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات محلی از کسبه و همسایگان، ماموران با حکم قضایی اقدام به بازرسی منزل مقتول می کنند که در گوشه حیاط خلوت منزل متوجه یک چمدان می شوند. پس از بازگشایی چمدان جسد زن جوان شناسایی می شود.

به گفته وی، کسبه محلی اعلام کرده اند که این زن چینی تا پاسی از شب در بازار درگهان کار می کرده و صبح زود در محل کارش حاضر نشده است که پس از نگرانی همکاران محلی وی به نیروهای انتظامی اعلام می کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای دستورات قضایی و پس از بازرسی صحنه جرم از سوی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده و با تلاش و جدیت مأموران نیروی انتظامی جزیره قشم متهم به قتل که دارای تابعیت کشور چین است دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

متهم به ارتکاب قتل با انگیزه انتقام گیری و به علت اختلاف حساب مالی با مقتول اعتراف کرده و روند رسیدگی به پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قشم در جریان است.