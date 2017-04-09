استفاده از تمام ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه شنبه در نخستین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سال ۹۶، افزود: در سال اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال، تمام تمرکز مسئولان استانی در راستای حمایت از هر فرد و گروهی که برای تحقق این هدف تلاش کند بی دریغ خواهد بود و تمام ظرفیت و توان استان در این راستا به کار گرفته می شود.

وی ادامه داد: در سال های اخیر مطابق با اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حمایت هایی در قالب پرداخت تسهیلات، بخشودگی جرائم مالیاتی، بیمه ای و بانکی برای واحدهای تولیدی دارای مشکل صورت گرفته است.

استاندار زنجان که در یک واحد تولیدی سیگار سخن می گفت، افزود: در اقتصاد و شرایط جامعه باید واقع بین باشیم. امروز حجم عمده ای از نیاز سیگار کشور که برای آن متقاضی وجود دارد، از طریق مبادی قانونی و غیرقانونی وارد کشور می‌شود که تولید سیگار در داخل کشور می تواند فواید اقتصادی آن را برای جامعه به ارمغان آورد.

درویش امیری با ابراز امیدواری از اجرای سریع طرح های توسعه این کارخانه، اظهار داشت: تکمیل این طرح توسعه و تحقق سرمایه گذاری جدید در این واحد از نتایج عملی برجام محسوب می شود که با توجه به سرعت بالای اجرای عملیات فیزیکی طرح توسعه این واحد تولیدی، امید است در شهریور ماه سال‌جاری شاهد بهره برداری از آن باشیم.

وی با بیان اینکه ژاپنی ها برای سرمایه گذاری در هر نقطه ای بسیار اهل محاسبه هستند، افزود: انتخاب بازار ایران و شهر سلطانیه برای این سرمایه گذاری دارای اهمیت زیادی است چراکه ورود این شرکت به بازار ایران و سرمایه گذاری های جدید آن موجب اشتغال دو هزار نفری خواهد شد.

در این جلسه بررسی برخی مشکلات واحد جی تی آی پارسیان برای اجرای طرح توسعه، جزو مصوبات کارگروه بود تا توسط دستگاه های متولی پیگیری و مرتفع شود. همچنین مشکلات و درخواست های واحدهای تولیدی دیگر نیز در این جلسه طرح و بررسی شد.