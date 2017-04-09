۱۴ نفر از داوطلبان شوراهای شهر شهرستان رفسنجان انصراف دادند

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد کل داوطلبان، ۱۹۳ نفر داوطلب شهری و یک‌ هزار و ۳۵ نفر در حوزه روستاها ثبت‌نام کردند.

وی با بیان اینکه ۸۴ نفر از داوطلبان زن و یک‌ هزار و ۱۴۴ نفر مرد هستند، افزود: از مجموع زنان ۲۲ نفر برای شورای شهر و ۶۲ نفر برای روستاها نام‌نویسی کردند.

وی ادامه داد: ۱۷۱ نفر مرد برای شورای اسلامی شهر و ۹۷۳ نفر برای شوراهای اسلامی روستاها نام‌نویسی کردند.

ملانوری بیان داشت: برای شورای شهر رفسنجان ۱۰۷ نفر، کشکوئیه ۲۸ نفر، سرچشمه ۳۳ نفر، صفائیه ۱۷ نفر و بهرمان هشت نفر ثبت‌نام کردند.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار کرد: در بخش مرکزی ۹۴ روستا شرایط برگزاری انتخابات دارند که ۶۶۲ نفر ثبت‌نام کردند و در این بخش ۳۲۴ نفر برای نشستن بر کرسی شوراها نیاز است.

ملانوری ادامه داد: در بخش کشکوئیه ۲۴ روستا دارای شرایط انتخابات هستند و ۱۵۸ نفر شرکت کردند که ۷۶ نفر نیاز است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان افزود: در بخش نوق ۱۰ روستا شرایط شورای اسلامی را دارد که ۶۹ نفر ثبت‌نام کردند و ۳۲ کرسی داریم، در بخش فردوس ۲۴ روستا دارای شرایط انتخابات است که ۱۴۶ نفر ثبت‌نام کردند و ۷۶ کرسی برای نشستن اعضای شورا وجود دارد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به مدارک تحصیلی ثبت‌نام شدگان، تصریح کرد: ۵۱۳ نفر زیر دیپلم، ۲۹۶ نفر دیپلم، ۷۷ نفر فوق‌دیپلم، ۲۶۰ نفر لیسانس، ۶۸ نفر فوق‌لیسانس، شش نفر دکترا و هشت نفر مدرک حوزوی دارند.

ملانوری با اشاره به تفکیک سنی داوطلبان، یادآور شد: ۱۱۴ نفر زیر ۳۰ سال، ۸۱۹ نفر بین ۳۰ تا ۵۰ سال، ۲۷۹ نفر بین ۵۰ تا ۷۰ سال و ۱۶ نفر ۷۰ سال به بالا هستند.

به گفته وی ۸۹۸ نفر فاقد سابقه عضویت در شوراها و ۳۳۰ نفر را دارای سابقه عضویت در دوره‌های قبلی شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که حدود ۲۶ درصد می‌شود.