کارگاه آموزشی اوتیسم در قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه در راستای هفته سلامت و به مناسبت هفته آگاه سازی اوتیسم کارگاهی آموزشی در جهت تقویت افکار عمومی برای پذیرش این بیماری و توجه به آن در جامعه در انجمن باران قروه برگزار شد.

رئیس بهزیستی شهرستان قروه در جریان برگزاری این کارگاه در گفت و گو با خبرنگار مهر ورود به این مسئله را نقطه شروعی برای شناخت بهتر بیماری و رفع مشکلات دانست و افزود: اوتیسم اگر به موقع و قبل از مبتلا شدن فرد تشخیص داده شود در حوزه پیشگیری از معلولیت ها بسیار نقش خواهد داشت.

حسین رسولی از غربالگری و شناسایی ۸ نفر در سطح آسیب شدید به بیماری اوتیسم در شهرستان خبر داد و این تعداد را شامل گروه های سنی مختلف ۲۹، ۲۲، ۱۵، ۱۴، ۱۳ و ۱۰ ساله دانست.

وی همچنین اجرای طرح غربالگری کودکان ۵ تا ۶ سال در مهد کودک های قروه در سال ۹۵ را برای ۲۱۴ کودک عنوان کرد که از این تعداد ۴ نفر مشکوک به اوتیسم بوده اند و اقدامات لازم برای مداخلات اولیه صورت گرفته است.

رسولی بر تدوین برنامه ای استاندارد برای غربالگری بهتر، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها و ترغیب آنان برای مشارکت درمانی و پیشگیرانه تأکید کرد.

وی اوتیسم را به سه رده سطح بندی شده خفیف، متوسط و شدید دانست و بیان کرد: برای شناسایی اصولی این بیماری باید آموزش های استانداردی برای تمامی قشرهای جامعه انجام شود و در واقع محور اصلی سازمان هم بر مبنای آموزش می باشد.

رسولی با بیان اینکه سن طلایی تشخیص به درمان این بیماری ۲ تا ۵ سال می باشد، افزود: برای رسیدن به تشخیص به موقع، مشارکت خانواده ها و ایجاد حساسیت و پذیرش این واقعیت در آنان نیاز است.

به گفته وی بهترین عاملی که می تواند در حوزه شناخت اوتیسم کمک کرده و نقش داشته باشد حضور روانشناسان در میان این افراد و خانواده های آنان است و در اینجا باید روانشناسان با یک دیدگاه ویژه و زبانی مختص به بیمار ورود پیدا کنند.

رسولی برنامه های بهزیستی شهرستان در هفته اوتیسم را شامل برگزرای کارگاه های آموزشی، دیدار با خانواده های دارای فرزند اوتیسم، رفتاردرمانی، غربالگری و ... عنوان کرد.