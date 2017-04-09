به گزارش خبرنگار مهر، در رابطه با ادامه تغییر و تحول در وزارت ورزش و رفت و آمد افراد جدید در بخش های مختلف این وزارتخانه طی سال جدید، صحبت های زیادی مطرح است به خصوص در مورد امیررضا خادم و حوزه معاونت حقوقی و پارلمانی وی که از زمان محمود گودرزی آن را در اختیار دارد.

بعد از حضور مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش، روند تغییرات در این وزارتخانه خیلی سریع نبود اما خیلی زود به بخش های کلیدی رسید طوریکه بعد از چند جابه جایی و انتصاب در حوزه وزارتی و روابط بین الملل و ...، معاون جدید بانوان انتخاب شد و بعد از آن هم کلیدی ترین معاونت وزارت ورزش یعنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دستخوش تغییر و تحول شد.

در ایام نوروز هم مناف هاشمی به دلیل ثبت نام برای شورای شهر، از معاونت توسعه منابع مالی و انسانی استعفا کرد. بعد از آن نوبت به امیررضا خادم رسید و صحبت هایی که در مورد جدایی وی از معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش مطرح شد.

البته تا به امروز وزارت ورزش هیچ اظهارنظر رسمی در این مورد نداشته و حکمی هم توسط این وزارتخانه مبنی بر برکناری خادم یا معرفی جایگزین وی صادر نشده است. جالب اینکه امیررضا خادم امروز در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را نه تائید کرد و نه تکذیب؛ فقط تاکید کرد که این موضوع اولویت اولش نیست و همچنان مشغول است.

* در مورد صحبت ها و خبرهایی که در رابطه با جدایی شما از وزارت ورزش مطرح شده است، توضیح می دهید؟

- فکر می کردم تب و تاب این موضوع خوابیده است وگرنه پاسخ شما را نمی دادم. الان هم که با شما صحبت می کنم، در صحن مجلس هستم.

* به هر حال این صحبت ها در رابطه با شما مطرح شده است؛ آن را تائید می کنید یا تکذیب؟

- در کل این مسئله اولویت اولم نیست که بخواهم در مورد آن حرفی بزنم و اظهار نظر داشته باشم. طبیعی است که هر فرد مدتی در جایی مسئولیت دارد و بعد باید جای خود را به فرد دیگری بدهد. برای من هم این مسئله و صحبت های مطرح شده آنقدر مهم نیست که بخواهم در موردش حرف بزنم. تا زمانیکه باشم و بخواهند، کارم را انجام می دهم.

* همچنان به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی با وزارت ورزش همکاری دارید؟

- پس الان برای چه اینجا (صحن مجلس) هستم، اگر این همکاری نبود که الان اینجا نبودم.

* دلیل صحبت های مطرح شده در رابطه با تغییر معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش چیست؟

- گفتم که این موضوع اولویت اولم نیست و نمی خواهم در موردش حرفی بزنم. هر زمان خودم مایل نباشم یا دستگاه تمایل نداشته باشد، می روم.

* فکر می کنید تا چه زمان با وزارت ورزش همکاری داشته باشید؟

- بالاخره یک روزی هم من از وزارت ورزش جدا می شوم، ممکن است امروز باشد یا ۱۰ سال دیگر.