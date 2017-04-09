۷ پروژه بخش کشاورزی در سفر رئیس جمهور به مازندران افتتاح می شود

دلاور حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سفر یک‌روزه هیأت دولت به مازندران، هفت پروژه با اعتبار ۱۱۰.۲ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال سه هزار و ۸۱۹ نفر در بخش کشاورزی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: یک‌هزار و ۵۶۰ هکتار از اراضی شیبدار استان با اعتبار ۱۰.۵ میلیارد تومان که ۶.۵ میلیارد تومان آن از اعتبارات دولتی و چهار میلیارد تومان با مشارکت مردم بوده است، با اشتغال‌زایی سه هزار و ۱۲۰ نفر در این سفر به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در سفر دولت به مازندران در بخش کشاورزی چهار هزار و ۵۸۰ هکتار از شالیزارهای استان که با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال ۴۵۰ نفر تجهیز و نوسازی شده است به بهره‌برداری می‌رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ۹۹۳ هکتار از باغ‌ها و مزارع مازندران با اعتبار ۱۰.۵ میلیارد تومان که ۷.۵ میلیارد تومان آن از اعتبارات دولتی و ۳ میلیارد تومان با مشارکت متقاضیان بوده است مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار شد.

حیدرپور ادامه داد: استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و آبیاری قطره‌ای در ۲۰۷ هکتار از باغات اراضی شیبدار با اعتبار ۲.۶ میلیارد تومان بهره‎برداری می‌شود، گفت: در مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار با اعتبار ۱۳.۱ میلیارد تومان که ۱۰.۱ میلیارد تومان دولتی و ۳ میلیارد تومان مشارکتی بوده است در این سفر بهره‎برداری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پرورش ماهی در ۴۹ قفس دریایی با پیش‌بینی تولید یک‌هزار و ۵۰۰ تن و اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در این سفر یکروزه به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه پرورش مرغ مادر گوشتی ۳۰ هزار قطعه‌ای با سرمایه‌گذاری هشت میلیارد تومان و ایجاد اشتغال ۳۵ نفر با تولید ۴.۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه در هر دوره ۱۸ ماهه در فریدونکنار به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار کرد: گلخانه هیدروپونیک ۴ هزار مترمربعی پرورش گل ارکیده با اشتغالزایی ۱۴ نفر و تولید یک میلیون غنچه گل در سال و سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد تومانی در نوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

حیدرپور گفت: فاز نخست گلخانه مدرن ۵ هکتاری تولید سبزی و صیفی شرکت دشت‌ناز با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان و ایجاد اشتغال ۵۰ نفر و تولید ۲ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد.