به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمد شرفی در جمع کارکنان ستاد پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به بیانات راهگشای فرمانده معظم کل قوا در پیام نوروزی ، گفت: در سال گذشته تلخی‌ها و شیرینی‌هایی رخ داد اما در حوزه ماموریتی پلیس پیشگیری ناجا در مجموع می‌توان گفت که کارنامه این پلیس قابل قبول بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی افزود: این وضعیت مطلوب به دلیل برنامه‌ریزی مناسبی بود که در آغاز سال ۹۵ در پلیس پیشگیری انجام شد و با یک مهندسی حساب شده و مشخص شدن اولویت‌های اصلی در ۳ سطح هدایت ستادی، ابلاغ دستورالعمل‌ها، آموزش و توجیه کارکنان در همه رده‌ها، نظارت و سرکشی در روند اجرای ماموریت ها، موجب یک جهش چشمگیر در انجام ماموریت‌های پلیس پیشگیری شد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه این وضعیت مطلوب را پس از لطف خداوند متعال مدیون همدلی، تلاش و روحیه جهادی کارکنان پلیس پیشگیری ناجا دانست و گفت: امید است که در سال جاری نیز همین روحیه موجب پیشرفت بیش از پیش مجموعه ناجا و این پلیس شود.

این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین اولویت‌های ماموریتی پلیس پیشگیری در سال ۹۶ پرداخت که نخستین و مهم‌ترین آنها تامین امنیت کامل برای برگزاری یک انتخابات سالم در محیطی امن و آرام بود.

سردار شرفی اولویت بعدی پلیس پیشگیری در سال ۹۶ را ادامه مبارزه جدی و همه‌جانبه با قاچاق کالا دانست و خاطرنشان کرد: این مسئله یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) از ناجا و پلیس پیشگیری هست و ایشان با وجود ابراز خرسندی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه انتظارات بسیار بیشتری از ما دارند و باید با پیگیری و حضور پررنگ‌تر در گمرک و اصلاح مناسب دستور کار یگان حفاظت گمرک به این مطالبه مهم ایشان پاسخ داده شود.

وی تمرکز بعدی پلیس پیشگیری در سال جاری را بر روی مناطق حاشیه‌ای و آسیب‌های اجتماعی دانست و تاکید کرد: امسال حضور پررنگ و محسوس در مناطق حاشیه‌ای با احداث کلانتری‌ها و ایستگاه‌های سیار پیگیری خواهد شد و پاکسازی این مناطق از عوامل آسیب زای اجتماعی و برقراری نظم و قانون به صورت جدی در دستور کار پلیس پیشگیری قرار دارد.

تقویت توان انتظامی و دفاعی، آمایش ایستگاه‌های بازرسی، ادامه فعالیت آموزشی، رسیدگی به معیشت کارکنان و تسریع در ارائه خدمات انتظامی به مردم و پاسخ به هنگام به امدادخواهی آنان نیز از دیگر اولویت‌های ماموریتی مورد اشاره توسط رئیس پلیس پیشگیری ناجا در سال ۹۶ بود.