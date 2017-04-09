دانشگاه های پیام نور در استان ها توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دوگانی عصر شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه دانشگاه های پیام نور در استان ها و شهرستان ها از مهمترین برنامه اولویت دار ستاد مرکزی این دانشگاه است، گفت: دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های برتر کشور است که نقش مهمی در آموزش تحصیلات تکمیلی در سطح کشور دارد.

وی عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزشی با همکاری دانشگاه های کشور های دیگر از مهمترین برنامه های در پیشرو این دانشگاه است.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور بیان کرد: هم اکنون دانشگاه پیام نور ایران به عنوان یک دانشگاه جهانی به شمار می رود.

وی عنوان کرد: این دانشگاه از ۱۳ کشور جهان دانشجو پذیرش می کند.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه مسئولان استان ها نقش مهمی در توسعه این دانشگاه در سطح کشور دارند، ادامه داد: همکاری مسئولان ارشد استان ها زمینه ساز توسعه این دانشگاه است.