اجرای ۷ طرح بزرگ صنعتی در ایلام

رضا محمدرحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها هم اکنون در حال اجرایی شدن هستند و شامل فولادگستر آتنا و کوشا غرب در شهرستان چرداول، استیل کرد دره شهر، الفین پتروشیمی ایلام، فولا گستر زاگرس ایوان و...است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح ها بیش از سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

محمدرحیمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات این سازمان طی سال گذشته ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی برای رونق اقتصادی بوده است، گفت: تاکنون ۹۹ واحد صنعتی تسهیلات مورد نظر خود را برای تامین سرمایه در گردش به مبلغ ۵۶۲ میلیارد ریال دریافت کردند.

وی بیان داشت: این طرح در سال جاری نیز ادامه می یابد و البته نیازمند همراهی بیشتر بانک ها است، باید به هر طریقی برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با آنها همراهی کرده و گره از مشکلات آنها باز کنیم.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام غنوان کرد: حجم کل سرمایه گذاری صنایع استان رقمی معادل ۲۸ هزار میلیارد ریال و میزان اشتغال زایی آنها نیز هشت هزار و ۹۲۴ نفر است.