تصاویر مردی با دستان پیوندی/ نتیجه موفقیت آمیز عمل پیوند ۲ دست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کریس کینگ ۵۷ ساله چهار سال قبل در یک حادثه مربوط به دستگاه پرس فلز هر دو دست خود را به استثنای شست هایش از دست داد.

او در جولای ۲۰۱۶ میلادی در مرکز تخصصی LGI انگلیس عمل جراحی پیوند هر دو دست را انجام داد. کینگ پس از عمل جراحی ۱۲ ساعته به تدریج توانست نامه تشکری برای سیمون کی پروفسور جراح خود و ۸ پزشک همراه او بنویسد.

به گفته پزشک معالج کینگ، در حال حاضر پیشرفت این بیمار بسیار خوب بوده و او تصمیم دارد در ماه های آتی بند کفش خود را ببندد.

کینگ نیز خود در این باره می گوید: می توانم دستم را مشت کنم، برای خودم چای آماده کنم ،می توانم قلم به دست بگیرم. به طورکلی می توانم کم و بیش فعالیت هایی را انجام دهم که قبلا با دست های خودم انجام داده بودم.

پزشکان در سال ۲۰۱۲ عملیات پیوند یک دست را برای بیمار دیگری در انگلیس انجام داده بودند. اما این نخستین پیوند دو دست در انگلیس است.