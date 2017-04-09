تعویق برداشت و خرید محصولات کشاورزی در استان ایلام

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام دارای ۳۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است که ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم استان به زیر کشت گندم، سه هزار هکتار کلزا و ۵۰ هزار هکتار جو و... اختصاص یافته است.

وی از آمادگی جهاد کشاورزی استان ایلام برای فصل برداشت محصولات کشاورزی استان خبر داد و گفت: به دلیل بارش جوی و برودت هوا امسال زمان برداشت از ابتدای فروردین به ۲۵ فروردین تغییر پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: امسال پیش بینی شده بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان ایلام خریداری شود.

وی افزود: گندم دروم هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال، گندم نانی ۱۳ هزار ریال، جو هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۳۰۰ ریال و کلزا هر کیلوگرم ۲ هزار و ۷۸۳ ریال توسط مراکز خرید دولتی خریداری می شود.