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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۷

«رزمایش شاید عاشقانه» در تماشاخانه سه نقطه

«رزمایش شاید عاشقانه» در تماشاخانه سه نقطه

نمایش «رزمایش شاید عاشقانه» نوشته مسعود ترابی و به کارگردانی کامبیز نیک آمیز از ۲۴ فروردین ماه لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰ در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رزمایش شاید عاشقانه» به کارگردانی کامبیز نیک آمیز و با بازی سوگل نواب صفوی، فاطمه روشنی، مهران محمدی، علی پیله ور، مهدی راستی، مریم بابایی، پریسا سلمانی و کامبیز نیکـ آمیز از ۲۴ فروردین ماه در تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می رود.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به مشاور کارگردان: علیرضا حنیفی، موسیقی و آواز: بهروز صادقی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: عاطفه چطروز، طراح پوستر بروشور و تیزر: علی نشاط، عکاس: علی نشاط، عرفان ولی و محمد حق جو به عنوان روابط عمومی اشاره کرد.

علاقه مندان به تماشای این نمایش می توانند به تماشاخانه سه نقطه به آدرس بلوار کشاورز، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۲ مراجعه کنند.

کد مطلب 3948178
فریبرز دارایی

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