عامل فروش داروی غیرمجاز در فضای مجازی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جمالی امروز در جمع خبرنگاران گفت: در پی رصد کارشناسان پلیس فتا در فضای مجازی، صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام که اقدام به فروش داروها و مکمل های غذایی به صورت۰ غیرمجاز می کرد شناسایی شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به ممنوعیت و غیرقانونی بودن فروش هرگونه دارو در فضای سایبر موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا ایلام در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی‌های لازم و تحقیقات و انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی متهم شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در ابتدا منکر موضوع شد اما پس از مواجهه با مستندات موجود به بزه ارتکابی معترف و در نهایت متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ جمالی در پایان از خانواده ها و عموم مردم خواست ، هرگز به افرادی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش دارو می‌کنند اعتماد نکنند چرا که اکثر داروهای عرضه‌شده فاقد مجوز و یا تاریخ گذشته هستند و در صورت مواجهه با چنین مواردی مراتب را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش تماس مردمی گزارش کنند.