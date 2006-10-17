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۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

از سوي شركت مديريت شبكه برق ايران؛

متوسط قيمت برق طي يك سال گدشته اعلام شد

متوسط قيمت برق طي يك سال گدشته اعلام شد

متوسط قيمت برق خريداري شده از نيروگاه‌هاي كشور در دوره 12 ماهه منتهي به شهريور 1385 از سوي شركت مديريت شبكه برق ايران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" براساس اطلاعات اعلام شده از سوي شركت مديريت شبكه برق ايران،متوسط قيمت توليد برق نيروگاه هاي حرارتي در دوره 12 ماهه منتهي به شهريور سال 85، بدون احتساب هزينه هاي انتقال توزيع و فروش 4/131ريال به ازاي هر كيلووات ساعت بوده است.

همچنين متوسط قيمت تبديل انرژي نيروگاه هاي حرارتي بدون احتساب هزينه هاي انتقال توزيع و فروش در اين مدت  122 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت بوده است.

اين گزارش مي افزايد: متوسط ضريب آمادگي كل نيروگاه هاي حرارتي آبي ديزلي در دوره يادشده 7/69درصد متوسط ضريب آمادگي نيروگاه هاي حرارتي 3/83 درصد و همچنين متوسط بازده نيروگاه هاي حرارتي 8/35 درصد اعلام شده است.

هيات وزيران در خرداد 84 شرايط تضمين خريد برق را به منظور ترغيب موسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر برق به تصويب رساند.

کد مطلب 394819

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