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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۴

سرپرست شهرداری نوشهر:

جشنواره اقوام در نوشهر برگزار می شود

جشنواره اقوام در نوشهر برگزار می شود

نوشهر - سرپرست شهرداری نوشهر گفت: جشنواره اقوام با شرکت اقوام و گروه های مختلف در شهر گردشگرپذیر نوشهر برگزار می شود.

مهدی هرج پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار بود جشنواره اقوام نوروز امسال برپا شود اظهار داشت: اجرای این جشنواره به زمان دیگری در سال جاری موکول شده است.

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را در ایجاد نشاط و پویایی در سطح شهر و بین مردم موثر دانست و برگزاری جشنواره هایی نظیر چترهای رنگی در بازار روز را از جمله طرح های فرهنگی شهرداری بیان کرد.

سرپرست شهرداری نوشهر همچنین از ساماندهی ساحل سیترا خبر داد و گفت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته سعی شد تا مشکلات موجود در این طرح رصد و پیگیری شود و ساماندهی غرفه های موجود در ساحل سیترا از جمله اقدامات است.

هرج پور یادآور شد: برخی دکه ها و غرفه های موجود در ساحل سیترا فاقد مجوز هستند و هماهنگی برای ساماندهی آنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نوروز امسال نوروز بانشاط و متقاوتی را در شهر شاهد بودیم، به برخی اقدامات انجام شده در زمینه جمع آوری متکدیان اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش واحد سد معبر و واحدهای مرتبط شاهد پدیده تکدی گری در سطح شهر نبودیم و متکدیان جمع آوری شده نیز به مرکز نگهداری در غرب استان منتقل می شوند.

کد مطلب 3948195

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