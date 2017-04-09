جشنواره اقوام در نوشهر برگزار می شود

مهدی هرج پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرار بود جشنواره اقوام نوروز امسال برپا شود اظهار داشت: اجرای این جشنواره به زمان دیگری در سال جاری موکول شده است.

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را در ایجاد نشاط و پویایی در سطح شهر و بین مردم موثر دانست و برگزاری جشنواره هایی نظیر چترهای رنگی در بازار روز را از جمله طرح های فرهنگی شهرداری بیان کرد.

سرپرست شهرداری نوشهر همچنین از ساماندهی ساحل سیترا خبر داد و گفت: با توجه به تمهیدات صورت گرفته سعی شد تا مشکلات موجود در این طرح رصد و پیگیری شود و ساماندهی غرفه های موجود در ساحل سیترا از جمله اقدامات است.

هرج پور یادآور شد: برخی دکه ها و غرفه های موجود در ساحل سیترا فاقد مجوز هستند و هماهنگی برای ساماندهی آنان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نوروز امسال نوروز بانشاط و متقاوتی را در شهر شاهد بودیم، به برخی اقدامات انجام شده در زمینه جمع آوری متکدیان اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش واحد سد معبر و واحدهای مرتبط شاهد پدیده تکدی گری در سطح شهر نبودیم و متکدیان جمع آوری شده نیز به مرکز نگهداری در غرب استان منتقل می شوند.