عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته ۲۵۶ هزار تُن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد که پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال جاری با پنج درصد کاهش به ۲۴۳ هزار تُن برسد.

یوسفی بابیان اینکه کاهش ۲۵ درصدی میزان بارندگی‌ها در سال زراعی جاری نسبت به سال۹۵ و نبود بارش در پاییز سال گذشته سبب کاهش تولید گندم می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۹۵ هزار تُن گندم در خراسان شمالی تولید شود.

وی میزان تولید گندم در سطح مزارع زیر کشت استان در سال گذشته را ۳۲۷ هزار تُن اعلام کرد و افزود: با اقدامات دانش‌بنیان، توزیع بذرهای اصلاح‌شده و تسهیلات مکانیزاسیون، امسال کاهش معناداری در میزان تولید گندم وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی عنوان کرد: در سال گذشته با جذب بیش از دو برابری تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون، ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه به کشاورزان استان اعطا شد.

یوسفی با اشاره به افزایش حدود سه درصدی نرخ خرید گندم از کشاورزان استان برای سال جاری، تصریح کرد: این قیمت زمانی اعلام شد که کشت انجام‌شده بود و نمی‌توانست چندان تأثیری بر میزان تولید بگذارد.

وی با اشاره به شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی تأکید کرد و افزود: قیمتی که سازمان جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده بود، ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بابیان اینکه این قیمت مورد تأیید شورای اقتصاد قرار نگرفت، گفت: جهاد کشاورزی استان با مکانیزه کردن تولید و انجام اقدامات دانش‌محور، مانع کاهش محسوس در تولید گندم برای امسال شده است.