امکان جذب اعتبارات ملی توسط مدیران استان ایلام فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اظهار داشت: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که بسیاری از کارخانه ها به تعطیلی کشیده شده و تنها در این استان ۱۸۰ واحد تولیدی فعالیت نداشتند.

وی ادامه داد: دولت در طول دوران فعالیت خود تلاش کرد با بررسی دقیق و کارشناسی مشکلات کشور راه حل های اساسی برای رفع مشکلات این واحدها بیاندیشد و سال گذشته نیز تسهیلات مناسبی برای احیای دوباره تعدادی از این واحدها پرداخت شد که منجر به فعالیت آنها شد.

استاندار ایلام با اشاهر به هجمه ای که در طول تشکیل این دولت و بویژه در ماه های اخیر برای بزرگنمایی مشکلات کشور یادآور شد: اشتغال تنها مربوط به یک دولت خاص نیست ولی در حق این دولت بی انصافی هایی می شود به شکلی که در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم همه کارخانه ها در کشور فعال بود و بیکاری نداشتیم.

مروارید تاکید کرد: امروز در شرایطی به سر می بریم که کشور در یک حالت ثبات اقتصادی قرار گرفته ، تورم به یک نقطه ثابت رسیده و یک امنیتی نسبی برای فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: تحقق شعار سال مور نظر مقام معظم رهبری لوازم و پیش نیازهایی دارد و دولت با شناسایی مشکلات عمده در حال جراحی و برطرف کردن این معضلات است.

استاندار ایلام گفت: فعالیت دوباره واحدهای تولیدی کشور که تعداد آنها کم نیز نیست، با توجه به مستهلک شدن دستگاه ها و تجهیزات آنها برگرداندن آنها به چرخه تولید کار بسیار دشواری است.

به گفته وی، کارها و برنامه ها در زمینه های مختلف در کشور پیش می روند اما عده ای به جای کمک تنها در فکر بزرگنمایی مشکلات کشور و ضربه زدن به دولت هستند.

استاندار ایلام از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست قانون بودجه ۹۶ را مطالعه و تفاسیر مختلف بودجه که امکان جذب اعتبار برای استان را فراهم می کند، احصا کنند.

مروارید در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید گردشگران از مناطق دینی استان در ایام نوروز پرداخت و گفت: افزون بر ۴۰۰ هزار نفر در این ایام از استان بازدید کردند.