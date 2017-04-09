به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رازی صبح یکشنبه در نشست خبری به وضعیت تعرفههای پزشکی اشاره کرد و افزود: به اذعان تمامی مسئولین و دست اندرکاران حوزه سلامت از ابتدای انقلاب تاکنون به دلایل گوناگون، تعرفههای پزشکی در کشور ما از کشورهای همجوار و کشورهای در حال جنگ هم پائینتر بوده است.
وی با عنوان این مطلب که درآمد با تعرفه تفاوت دارد اظهار داشت: حقالزحمه را نباید با درآمد مختلط کنیم.
رازی ادامه داد: متأسفانه هر وقت کمبود بودجه در کشور وجود داشته است، در موضوع تعیین تعرفهها کم گذاشته شده است. به طوری که تمامی دولتها از اول انقلاب تا امروز به جامعه پزشکی بدهکار بودهاند.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با طرح این موضوع که دو نوع بدهکار بداخلاق و خوشاخلاق وجود دارد افزود: متأسفانه دولت همیشه بدهکار بداخلاق به جامعه پزشکی بوده است.
رازی به کتاب تعرفههای پزشکی که براساس آن در دو سال گذشته، تعرفهها تعیین شده است اشاره کرد و گفت: کتاب تعرفه بسیار قدیمی را از خارج آورده و ترجمه شده است به طوری که در دولتهای قبلی میگفتند که میخواهیم تعرفهها را بومی سازی کنیم ولی این بومی سازی باعث شد افرادی در وزارت بهداشت و بیمهها که نفوذ بسیار بالایی دارند بدون در نظر گرفتن ارزش کار و مسئولیت درمان رشتههای مختلف پزشکی، تعرفهها را به سمت خودشان سوق دهند و این بی عدالتی باعث نابسامانی در حوزه سلامت شده است.
وی با عنوان این مطلب که عدالت بین رشتهای در تعیین تعرفههای پزشکی رعایت نشده است تأکید کرد: متأسفانه بومی سازی تعرفهها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و انتظار داریم کتاب تعرفهها بدون دخل و تصرف مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران با بیان این مطلب که تبعیض بین رشتهای موجب سرخوردگی و اعتراض جامعه ارتوپدی شده است تصریح کرد: ما همواره در دو سال گذشته به همکاران ارتوپد توصیه کردهایم که در موضوع تعرفهها صبور باشند ولی اگر قرار باشد که در تعرفههای سال ۹۶ دوباره این تبعیض و بی عدالتی تکرار شود پاسخی برای جامعه ارتوپدی نخواهیم داشت.
رازی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود تجهیزات پزشکی بیمارستانها با اجرای طرح تحول سلامت به روز شده است؟ اظهار داشت: شاید این اتفاق در برخی از رشتههای پزشکی خوب صورت گرفته باشد اما در بخش ارتوپدی بیمارستان دولتی که بنده در آن مشغول خدمت هستم، هیچ اتفاق مهمی در زمینه تجهیزات ارتوپدی رخ نداده است.
وی با بیان این مطلب که دولتهای قبلی این حجم از بودجه را برای درمان نداشتند که هزینه کنند افزود: خوشبختانه در دولت یازدهم بودجه خوبی را برای بهداشت و درمان تخصیص دادند اما متأسفانه این پول به درستی هزینه نشده است.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران ادامه داد: کسی که مسئولیتی میگیرد در واقع برای مردم انتخاب شده است اما متأسفانه در داخل وزارت بهداشت، صداقت لازم برای تعیین تعرفههای پزشکی براساس عدالت بین رشتهای وجود ندارد.
وی همچنین با انتقاد از بیمهها که حق بیمار و پزشک را پرداخت نمیکنند تصریح کرد: بیمهها کاسب و تاجر هستند زیرا میبینیم که هر ساختمانی بلندمرتبهای که در تهران بالا میرود میبینیم که یک تابلوی بیمه بر سردرآن نصب شده است اما در موقع پرداخت حق بیمار و پزشک بهانه میآورند که پول و بودجه نداریم.
رازی با اشاره به تصمیمگیریهای شورای عالی بیمه در تعیین تعرفههای پزشکی گفت: این شورا، تأثیر بسیار بالایی در عدالت بین رشتهای داردکه متأسفانه هیچ وقت این عدالت رخ نمیدهد.
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