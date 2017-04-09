رئیس جدید دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جدید دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری شامگاه شنبه با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور کشور معرفی شد.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور کشور در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور هم اکنون یکی از دانشگاه برتر کشور است که در مسیر توسعه تحصیلات تکمیلی گام های بلندی در سطح کشور برداشته است.

محمد حسن دوگانی ضمن اشاره به نامگذاری سالجاری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: برنامه ها این دانشگاه در سالجاری در این مسیر برنامه ریزی شده است.

وی عنوان کرد: توسعه کارآفرینی در بین دانشجویان از مهمترین مواردی است که زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: هم اکنون کشور از نظر علمی جایگاه بالایی دارد که توسعه دانشگاه ها در کشور زمینه ساز ارتقای اقتدار علمی کشور است.

کیفیت های آموزشی باید در دانشگاه افزایش یابد

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: کیفیت های آموزشی باید در دانشگاه افزایش یابد.

اردشیر نوریان تاکید کرد: بالا رفتن کیفیت های آموزش در دانشگاه ها زمینه ساز تربیت نیروی ها پرتوان و کارشناس است که می توانند در مسیر توسعه کشور نقش مهمی داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:دانشگاه پیام نور نقش مهمی در آموزش جمعیت بسیار زیادی از دانشجوهای کشور دارد و باید تلاش شود که کیفیت آموزش در این دانشگاه ارتقای بیشتر یابد.

در این مراسم از زحمات حسینعلی قجری رئیس سابق دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری قدردانی شد و علیرضا آبرود به عنوان رئیس جدید این دانشگاه منصوب شد.