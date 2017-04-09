به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی ایران در این نامه صراحتا اعلام کرد طرح اخیر با نام "جام همبستگی جهانی کشتی" در این زمینه با استقبال کشورهای آمریکا، ترکیه و ژا‍پن روبرو شد، اما به دلیل عدم همکاری روس‌ها امکان برگزاری آن در حال حاضر فراهم نیست. در این نامه به «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد، کشتی برای حفظ همیشگی جایگاه خود در المپیک، نیازمند اقدامات نمادین این چنینی است تا نظر رسانه‌ها، افکارعمومی و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی را به خود جلب کند.

متن نامه ارسالی فدراسیون کشتی ایران به رئیس اتحادیه جهانی به شرح زیر است:

«همانطور که مطلع هستید، فدراسیون کشتی ایران، چند ماه قبل، برگزاری مسابقاتی را تحت عنوان " جام همبستگی جهانی کشتی "، با هدف حمایت برای ماندگاری از اقدام نمادین خانواده بزرگ کشتی در دنیا، که در ماه می سال ٢٠١٣ در جهت حفظ کشتی در برنامه های المپیک صورت گرفت، در سه رشته آزاد و فرنگی و زنان، همزمان با ماه مذکور، با حضور سه کشور قدرتمند در هر رشته را پیشنهاد داد .

علیرغم پیگیری و اعلام آمادگی فدراسیون های ایران، آمریکا، ترکیه و ژاپن، فدراسیون کشتی روسیه در این زمینه تمایلی به همکاری نداشت .البته این فدراسیون حق دارد به عنوان یک فدراسیون مستقل درباره حضور یا عدم حضور خودش در اینگونه مسابقات تصمیم گیری کند، اما به هر حال بدلیل عدم تمایل روسیه به همکاری در انجام این رقابتها،علیرغم اعلام آمادگی اکثریت کشورهای دیگر، امکان برگزاری این مسابقات نمادین که قرار بود در فضاهای عمومی شهرها (میادین یا فضاهای شهری اصلی ) برگزار شود، فراهم نشد.

اما روی مثبت طرح این موضوع، این بود که، اتحادیه جهانی توانست ارزیابی کند که اکثر کشورهای مطرح کشتی در دنیا، این آمادگی را دارند که برای حمایت از کشتی و ارتقاء جایگاه کشتی در میان افکار عمومی در جهان هزینه کرده و در کنار یکدیگر و اتحادیه تلاش کنند.

به نظرمی رسد اتحادیه جهانی کشتی نمی تواند از پتانسیل چنین انگیزه هایی بی تفاوت بگذرد. جا دارد استفاده از چنین ظرفیت هایی برای انجام حرکت های نمادین در دنیا، به عنوان یکی از موضوعات مورد نیاز و حائز اهمیت امروز کشتی دنیا، از طریق اتحادیه برای تنظیم برنامه ای مشخص مورد توجه قرار گیرد. کشتی به عنوان یک ورزش باستانی و کهن در جهان برای اینکه بتواند در رقابت با رشته های جدیدی که پشتوانه و حمایت اقتصادی بزرگ دارند، بیش از این در افکار عمومی جا نماند، نیاز به انجام اقداماتی نمادین و مستمر در سطوح قاره ای و جهانی دارد. خوشبختانه این بازخورد نشان داد که اتحادیه جهانی کشتی از ظرفیت های حمایتی فدراسیون های ملی بزرگ خود برخوردار است. ما نمی توانیم از کنار این ظرفیت ها بی تفاوت بگذریم.

کشتی نیازمند اقدامات نمادینی است که نظر رسانه، افکارعمومی و متعاقب آن بنگاههای اقتصادی را به خود جذب کند.

در انتها به عنوان یکی از روسای فدراسیون های ملی، از همکاری صمیمانه فدراسیون های آمریکا، ترکیه و ژاپن و اعلام آمادگی آنها برای برگزاری جام همبستگی جهانی کشتی تشکر می کنم.»