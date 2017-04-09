به گزارش خبرنگار مهر، سایت «ارم نیز» ابوظبی که پیش از این هم سابقه جوسازی و انتشار اخبار غیرواقعی از فوتبال ایران را داشته است در تازه‌ترین اقدام خود، خبری را به نقل از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مطرح کرده است. در این خبر عنوان شده که فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مربی بهتری نسبت به کارلوس کی روش است!

این سایت نوشت: « مهدی تاج روز شنبه اعلام کرد که فدراسیون فوتبال ایران به دنبال مربی جدیدی برای تیم ملی ایران به جای کارلوس کی روش است. تاج در مصاحبه ای گفت که ایران به دنبال مربی بهتر و مشهورتری نسبت به کی روش بعد از صعود به جام جهانی روسیه است که این مسئله نشان دهنده مشکلات شدید بین فدراسیون و اعضای تیم ملی ایران است.»

این سایت در ادامه نوشته است: «مهدی تاج همچنین به علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون ایران اشاره کرد که در قرارداد کارلوس کی روش شرط تمدید قرارداد کی روش را چه در صورت صعود به جام جهانی و چه ناکامی در این امر لحاظ کرده است.»