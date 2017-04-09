رویداد بزرگ علمی در استان قزوین محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح اولین مرکز پرتو دهی فرآیند نوین کشور در قزوین اظهار کرد: امروز به برکت خون شهدای هسته ای شاهد یک رخداد بسیار مهم در حوزه هسته ای در کشور هستیم که بیانگر ظرفیت بالای استان در همه عرصه هاست.

استاندار قزوین یادآورشد: با دستیابی به این دانش و اقتدار علمی هم اکنون با افتخار در ردیف هشت کشوری هستیم که در حوزه هسته ای از شتاب دهنده صنعتی برخوردار هستند.

وی بیان کرد: با راه اندازی این مرکز می‌توان خدمات متنوعی را در بخش صنعت، کشاورزی و پزشکی ارائه کرد یکی از آنها افزایش زمان نگهداری محصولات و پیشگیری از بروز آفت در آنهاست که با این قابلیت می توان صادرات کالاهای کشور به خارج را تسهیل کرد.

همتی تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز بستر بسیار مناسبی برای توسعه برنامه های تحقیقاتی در استان نیز فراهم شده و علاقمندان این رشته نیز مکان مناسبی برای فعالیتهای تحقیقاتی خواهند داشت.

با تلاش متخصصان کشورمان مرحله نخست طرح شتابگر ملی امروز همزمان با روز ملی فناوری هسته ای در قزوین به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

مرکز پرتو دهی فرآیند نوین کشور در ۱۴ هکتار مساحت در قزوین راه اندازی شده و برای طراحی و ساخت آن در فاز اول تاکنون ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با افتتاح این طرح برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفرل به طور غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

در این مراسم حسین خلفی معاون سازمان انرژی اتمی کشور و بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.