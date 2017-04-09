مراسم اعتکاف در ۹ مسجد بشرویه برگزار می شود

حجت الاسلام و المسلمین رضا بهشتی فر در گفتگو با مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه اعتکاف بیان کرد: اعتکاف سنت حسنه ای ست که تمامی پیامبران و ائمه آن را بجا می آورده اند و خداوند متعال نیز بهترین نقطه در زمین که خانه خداست را برای برگزاری اعتکاف تعیین کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بشرویه اظهار داشت: خداوند به دو پیامبر خود حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دستور داد تا زمینه حضور در اعتکاف را برای بندگان الهی فراهم نمایند.

حجت الاسلام بهشتی فر گفت: در سال ۹۵ تعداد ۹۷۱ نفر در شهرستان بشرویه معتکف شده اند که شهر بشرویه و ارسک با ۵۹۶ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند و در روستاها نیز ۳۷۵ نفر معتکف شده اند.

وی بیان کرد: در سال گذشته در ۹ مسجد و تکایای بشرویه، ارسک، فتح آباد، غنی آباد، کرند، نیگنان، جوزردان، شهرک امام و رقه مراسم اعتکاف برگزار شده بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشرویه اظهار داشت: در مراسم اعتکاف سال گذشته ۸۰۰ نفر از بانوان و ۱۷۱ نفر برادران شرکت داشتند و اکثر معتکفین دارای تحصیلات سیکل و خواندن و نوشتن بودند همچنین بیشترین آمار مربوط به افراد متاهل بود.

حجت الاسلام بهشتی فر گفت: در مراسم اعتکاف برنامه های فرهنگی بسیاری از جمله ختم قران و ختم صلوات، ایستگاه های مطالعه کتاب، دعوت از مبلغین موثر، برپایی حلقه های معرفت، جلسات احکام ، استگاه های تصحیح قرائت قران و ایستگاه های پاسخ به شبهات دینی برگزار شده بود که امسال نیز برگزار می شود.

وی خواستار همکاری تمامی مسئولان و تاثیرگذاران فرهنگی در امر برگزاری هرچه بهتر مراسم معنوی اعتکاف شد.