مصرف بنزین در گیلان ۳۳۰ میلیون لیتر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان، میزان مصرف انواع فرآورده های نفتی در سال گذشته مجموعاً یک میلیارد و۵۰۰ میلیون لیتر بوده که با کاهش سه درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است.

همچنین با مصرف ۳۳۱ میلیون و ۱۸۴ هزار متر مکعب CNG ( گاز طبیعی ) معادل ۳۳۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جوئی شد. .

در سال گذشته ۴۸ میلیون و ۲۸۶ هزار لیتر بنزین سوپر و ۹۵۱ میلیون و ۹۷۸ هزار لیتر بنزین معمولی در سراسر استـــان توزیع شده است.

همچنین در مدت مذکور مصرف نفت سفید در گیلان با ۵۷ درصد کاهش ۷۴ میلیون و ۸۵۸ هزار لیتر، نفتگاز نیروگاهی با یک درصد کاهش ۴۱۹ میلیون و ۴۶۹ هزار لیتر و نفتگاز غیر نیروگاهی با ۲۰ درصد افزایش ۶۴۹ میلیون و ۶۸۵ هزار لیتر بوده است.

گاز مایع (LPG) نیز از دیگر فرآورده های نفتی قابل توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان دراستان است که با مصرف ۵۸ هزار ۵۲۵ تن در سال ۹۵ ، کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به سال ۹۴ داشته است.