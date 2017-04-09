به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسف زاده یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران ادامه داد: در این ویژهبرنامه کودکان و نوجوانان ضمن آشنایی با روزجهانی کتاب کودک در جهان و ایران و شعار امسال آن یعنی، «بیایید با کتابها رشد کنیم» برنامههای مختلفی را اجرا کرد.
وی افزود: در این برنامه کودکان و نوجوانان متعهد شدند تا پایان سال تمام تلاشخود را در جهت رشد و بالندگی با تکیه بر کتاب و کتابخوانی به کار بسته و در روز جهانی کتاب سال آینده، احساسات خود را در این باره بنویسند.
یوسف زاده با بیان اینکه این ویژهبرنامه با ساخت کارت پستال ویژه این روز ادامه یافت، اضافه نمود: این کارت پستالها به اعضای جدید و دوستان اعضا برای جلب توجه آنها به اهمیت کتاب و کتابخوانی اهدا خواهد شد.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: همخوانی شعار روز جهانی کتاب کودک بخش دیگری از این ویژهبرنامه بود و همچنین از نوجوانان خواسته شد تا در چند جمله با بیان زیبا بنویسند که اگر بخواهند کتابی بنویسند، دوست دارند کتابشان حاوی چه مطالبی باشد.
یوسف زاده گفت: طرح مسابقه کتابخوانی با تکیه بر آمار و محتوا به صورت فصلی نیز برای اعضا مرکز تشریح شد تا اعضا مرکز با انگیزه بیشتری به مطالعه بپردازند.
گفتنی است روز جهانی کتاب کودک به مناسبت سالروز تولد «هانس کریستین اندرسن» نویسنده و پژوهشگر داستانهای کودکان و نوجوانان نامگذاری شده است.
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