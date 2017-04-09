به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ کشتی آزاد و فرنگی (۳۰۰ روزه) کشور در سال ۹۶ در حالی از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد که تاکنون ۱۹ تیم برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

هادی حبیبی، رئیس کمیته لیگ فدراسیون با تأیید این خبر گفت: تیم های حاضر در این رقابت‌ها تا روز ۲۷ فروردین ماه می توانند نسبت به ثبت رسمی قرارداد کشتی گیران خود برای حضور در این مسابقات اقدام کنند.

گفته می شود تیم های بیمه رازی، کفایتی مشهد، رعد پدافند تهران، ستارگان ساری، پاس رستم کلا، شرکت حمل و نقل علیان کوهدشت، تراکتور سازی تبریز، ستارگان کاشان، هیأت کشتی استان البرز و هیأت کشتی استان همدان در رشته آزاد و تیم های بیمه رازی، سینا صنعت ایذه، پاس خوزستان، شهدای مدافع حرم قم، لرستان، هیأت کشتی استان فارس، تک تاز مازندران، تراکتورسازی تبریز و هیأت کشتی استان البرز نیز در رشته فرنگی برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.