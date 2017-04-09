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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه عنوان کرد:

کاهش نرخ رشد اعتیاد در استان کرمانشاه

کاهش نرخ رشد اعتیاد در استان کرمانشاه

کرمانشاه- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: طی سالیان اخیر شاهد کاهش نرخ رشد اعتیاد در استان کرمانشاه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری امروز یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره نوجوان سالم در کرمانشاه، اظهار داشت:  طی دوره ای استان کرمانشاه یک درصد بالاتر از متوسط نرخ اعتیاد در سطح کشور داشت که با اقدامات انجام شده در سه چهار سال اخیر شاهد کاهش یک درصدی نرخ اعتیاد نسبت به میانگین کشوری بودیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه توفیق در یک شاخص توان بر و زمان بر است گفت: ما در بحث کاهش نرخ اعتیاد توفیق داشتیم.

شمشیری با اشاره به چند برابری سقف ابلاغی جمع آوری معتادین متجاهر و کارتن خواب در سطح استان کرمانشاه، افزود: این مهم شامل برخورد با خرده فروشان مواد مخدر نیز بوده است.

وی با تقدیر از حمایت دستگاه قضایی استان افزود: پنج کمیته زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است که توسط وزیر کشور به طور ویژه از سه کمیته آموزش و پرورش، معاونت سیاسی- امنیتی استانداری و نیروی انتظامی تقدیر شد.

شمشیری در پایان ابراز امیدواری کرد: همه مردم و مسئولان همت جمعی در مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.

کد مطلب 3948265

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