خیران قزوینی ماهیانه ۳۶ میلیارد ریال به نیازمندان کمک می کنند

محمد صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمک های جمع آوری شده مردم در کمیته امداد براساس موازین شرعی در سر فصل های مختلف شامل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن، موردی و غیره برای مددجویان تحت حمایت و نیازمندان همان منطقه و استان هزینه می شود.

وی افزود: بیشترین کمک های جمع آوری شده از سوی خیران برای رفع مشکلات محرومان در قالب طرح های صدقات، ایتام، اطعام، زکات مال و مستحبی، جشن عاطفه ها، فطریه و کفارات بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین گفت:مردم نیکوکار استان طی سال گذشته بیش از ۲۳۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون به صورت نقدی و غیرنقدی به محرومان و نیازمندان مساعدت کردند که بیشتر این مبالغ در قالب طرح های صدقات، ایتام، اطعام، زکات مال و مستحبی، فطریه، کفارات، جشن عاطفه ها و نیکوکاری بوده است.

وی کمک کردن به نیازمندان را موجب افزایش خیر و برکت در زندگی و خشنودی خداوند عنوان کرد و ادامه داد: مردم خیر استان ماهیانه بیش از ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کرده اند که از مبلغ جمع آوری شده بیش از ۱۶۷ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال نقدی و بیش از ۷۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال غیرنقدی بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی استان قزوین گفت: کمک های جمع آوری شده مردم استان براساس موازین شرعی در سرفصل های مختلف شامل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن، موردی و غیره مددجویان تحت حمایت و نیازمندان هزینه می شود.

وی همچنین به مشارکت ۵۹۵ میلیون ریالی دانش آموزان خیر و نیکوکار استان به نیازمندان اشاره کرد و افزود: ترویج سنت حسنه انفاق و نیکوکاری در بین دانش آموزان می تواند گامی موثر در یاری رساندن به محرومان و نیازمندان باشد.

وی یادآور شد: مردم خیر و نوع دوست استان می توانند با پرداخت الکترونیکی از طریق سرشماره #۰۲۸*۸۸۷۷* اپراتورهای تلفن همراه، کمک های خود را به نیازمندان براساس نیت خویش مساعدت کرده و یا با مراجعه حضوری به ادارات این نهاد در شهرستان ها کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به نیازمندان اهدا کنند.